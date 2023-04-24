ANKARA AA- Görüntülerde, "başkentin kültür adası" haline gelen, CSO Ada Ankara yerleşkesinin hem dış hem de iç mekanı yer aldı.

Mimari tasarımını 1992 yılında yarışma neticesinde birincilik ödülüne layık görülen Uygur Mimarlığın üstlendiği CSO Ada Ankara'da, fuaye, salonlar, sanatçı çalışma odaları ve toplulukları barındıran 2 bina, yeşil alan ve adeta yapay bir gölle çevrili bulunuyor.

Yerleşkeyle CerModern arasındaki alanda, dönemin Ankara Belediye Başkanı Asaf İlbay tarafından 1924'te İtalya'ya sipariş edilen, bir süre Kızılay ve Tandoğan'da sergilenen daha sonra depoya kaldırılan Su Perileri heykeli yer alıyor.

İç mekanda ise küre biçiminde tasarlanan 2 konser salonundan, adını renginden alan 512 kişilik "Mavi Salon" ile akustik yapısıyla ve son teknolojik donatısıyla dikkati çeken 2023 koltuk kapasiteli, üzüm bağı modeli şeklinde tasarlanmış "Ana Salon" bulunuyor.

Prizma biçimindeki gövdesi ve 40 metre yüksekliğiyle ziyaretçilere ferah bir alan sunan ve sergilere de ev sahipliği yapan fuayeden orkestranın 200 yıllık tarihine ışık tutan "CSO1826 Sergi Alanı"na geçiliyor.

Burası geçmişi 1826'ya dayanan orkestraya ilişkin geniş bilgi, belge, fotoğrafla CSO'nun tarihi boyunca kullanmış enstrümanlardan örneklere ev sahipliği yapıyor.

İç mekanda ayrıca kaliteli müzikle yemeği bir arada sunan Kovan Bistronomy, yine küre tasarımlı, 1826'dan günümüze orkestradan anı kalacak tasarım ürünlerin bulunduğu CSO mağazası iç mekanın diğer bölümleri olarak dikkati çekiyor.

CSO Ada Ankara yerleşkesi AA (AA) tarafından FPV dronla görüntülendi.