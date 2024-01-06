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30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

Çağdaş Atan: Hakem yüzde yüz penaltımızı vermedi

Çağdaş Atan: Hakem yüzde yüz penaltımızı vermedi

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