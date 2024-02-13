İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği tarafından Ankara Kent Konseyi'nde, Türkiye'nin Afet Atık Yönetimi Rehberi Projesi Çalıştayı düzenlendi.

Afet durumlarında etkili atık yönetimi için bir rehberin oluşturulması ve bu konuda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı çalıştayda konuşan Şahmaran, Türkiye'de inşaat atıklarının toplam katı atığın yüzde 35'ini oluşturduğunu, Türkiye'de çıkan afet atıklarının geri dönüştürülebilme oranının ise tüm Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardında bıraktığı afet atığı hakkında da bilgi veren Şahmaran, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi verilerine göre 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 350 bin bina yıkılmış, yıkılacak, az hasarlı olarak belirlenmiş. Depremin ilk haftasından itibaren bölgeden çıkan afet atığı bizim tahminimize göre 200 milyon ton. En düşük miktarda 110 milyon ton atığın ortaya çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Şahmaran, şunları kaydetti:

"Atıkların kategorilere ayrıştırılıp, değer zincirine katılması gerekir. Etkin bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için, seçici yıkım yapılarak kullanılabilir malzemelerin yeniden kullanılması, atıkların ise kaynağında ayrılarak geri kazanım işlemlerine tabi tutulması zorunludur. Plastik ve inorganik atıklar gibi deprem atıkları, doğru planlama ve güncel teknolojiler sayesinde en ince ayrıntısına kadar atık toplama sahalarında ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan deprem atıkları yüzde 100 mertebesinde geri dönüştürülerek inşaat sektöründe değer zincirine entegre edilebilir."

Çalıştaya, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ankara Ofisi Başkanı Mehmet Üvez de birer konuşma yaptı.

Çalıştayda daha sonra akademisyen ve uzmanlar sunum yaptı.