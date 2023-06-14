Ankara

Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Sincan'daki Çimşit Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen besici Erol Aras, bu yıl satışlarının iyi olduğunu, çadırındaki kurbanlıklarından geriye 7 hayvanının kaldığını söyledi.

Büyükbaş kurbanlıkları 80 bin lira ile 110 bin lira arasında sattıklarını ifade eden Aras, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

"Dişi çıkmayan hayvan kurban olmaz"

Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin Aras, "Kurbanın dişinin çıkıp çıkmadığına dikkat edilsin. Dişi çıkmayan hayvan kurban olmaz. Hayvanlarda yara, bere olmayacak. Gözünden yaş akıp akmadığına dikkat edilsin." dedi.

Faik Dağ ise satışlardan memnun olduğunu, kurbanlıkları 45 ila 110 bin lira arasında satışa sunduğunu belirtti.

Kars'ta besicilik yaptığını ifade eden Dağ, 40 hayvan getirdiğini, geriye 15 hayvan kaldığını söyledi.

Bu hafta kurbanlıkların tamamının satılacağını öngördüğünü belirten Dağ, "Hayvanın diş açıp açmadığına ve yapısına dikkat edilmeli. Diş açmamış hayvandan kurban olmaz." dedi.

AA