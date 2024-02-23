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Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dört karşılaşma sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dört karşılaşma sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

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