Kırklareli

Pehlivanlar, tırpan, künde, iç kazık, boyunduruk, köstek, sarma, elense, sarma, çangal gibi oyunların bir veya birkaçını art arda rakiplerine uygulayıp yenmek için çaba harcıyor. Bu oyunları gerektiği şekilde uygulayan pehlivan, rakibini yenerek başarıya ulaşıyor.

Tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, AA muhabirine küçük yaştan itibaren hareketli ve hızlı güreştiği için er meydanlarında kendisine "sarı fırtına" ile hitap edildiğini söyledi. Rakipleri yenmek için birçok teknik denediğini ifade eden Balaban, "Zorlu rakipler var, kolay rakipler var. Rakibe göre teknik uyguluyorsunuz ama en sevdiğim teknikler iç kazık, çangal ve sarma." dedi.

İç kazık tekniğinin zor ve tehlikeli olduğunu anlatan Balaban, seyircinin keyif alması ve genellikle bu tekniği denediğini belirtti. Güreşte birçok tekniğin olduğunu dile getiren Balaban, "Rakibe göre teknik uyguluyorsunuz. Birçok teknik var her rakibe göre uyguladığımız teknikler var." diye konuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu ise rakiplerinin direncine ve hareketlerine göre oyunlar denediğini belirterek, "Keçi dikmesi oyunundan da keyif alıyorum ama çoğunlukla ben iç kazıktan yeniyorum. Rakibin durumuna göre diğer teknikler de kullanıyorum." dedi.

"İç kazık yaparım, künde atarım ve puanlamamda iyidir"

Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara da Kırkpınar'ın güreşlerin olimpiyatı olduğunu, bundan dolayı başpehlivanlığın her güreşçinin hayalini süslediğini söyledi.

Er meydanında rakibini yenmek için çeşitli oyunlar denediğini anlatan Kara, "İç kazık yaparım, künde atarım ve puanlamam da iyidir." dedi.

Başpehlivanlardan Mehmet Yeşilyeşil ise er meydanlarında istisna olan teknikleri denemekten yana olduğunu söyledi. Seyircinin hoşuna gidecek hareketleri yapmaya özen gösterdiğini vurgulayan Yeşilyeşil, "Seyircinin hoşuna giderse benim de hoşuma gitmiş demektir. O yüzden ben biraz detaycıyım, özel şeyler olmasını isterim güreşlerimde. Onun için de daha nadir görülen teknikleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Güreş oyunları

Elense: Güreşte, kolunu rakibin boynuna getirip başparmağı gırtlağa, dört parmağı da enseye geçirerek rakibi yıkmak amacıyla çekmek.

Kazık: Pehlivanın ellerinden birini rakibinin kispetinin içine sokması. Pehlivan elini rakibinin kispetine arka kısmından sokarsa dış, ön kısmından sokarsa iç kazık, yan taraftan sokmasına da yan kazık deniliyor.

Künde: Pehlivanın rakibini altına alması, bir elini önden diğer elini arkadan kilit pozisyonuna getirmesi.

Tırpan: Rakibini düşürmek amacıyla ayakla rakibin baldırına vurulması.

Köstek: Yerde güreşen pehlivanlardan birinin elleri ile rakibinin ayağı veya ayaklarını sıkıca yakalaması.

Sarma: Üstteki pehlivanın altta kalan güreşçinin ayağının iç kısmına ayağını dolaması.

Çangal: Güreş ayakta sürerken, rakibin koltuğu altından bir kolunu sokup bir ayakla güreşçinin bacağına çengel taktıktan sonra rakibini öne eğerek atma oyunu.

Keçi dikmesi: Güreşçi bacaklarıyla rakibini kafasına bastıracak şekilde tutarken, bir eliyle kasnak diğer eliyle paçadan tuttuğu rakibini baş üzerinden atması.

AA