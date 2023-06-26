İSTANBUL- Günümüz dünyasına uygun sanatçılar yetiştirmek amacıyla konservatuvar eğitimine yapay zekâ temelli üretimleri ile yeni bir soluk getiren BAU Konservatuvar Müzik, Müzik Teknolojisi ve Sahne Sanatları bölümleri Özel Yetenek Sınavları başvuruları, 7 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar, başvuru esnasında sınavı online ya da yüz yüze mülakat olarak tercih edebilecekler.

TAM DONANIMLI SANATÇILAR YETİŞECEK

Tüm güncel gereksinimlerin ötesinde yüksek imkânlarla donatılan konservatuvar binası, yerel ve dünya kültürünü harmanlamayı bilen, evrensel estetik mirasa katkı sunan ve daha yaşanabilir bir dünya için sanatsal ve entelektüel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen; performans sanatçısı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyor.

HABER: METE YILMAZ