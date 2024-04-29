Kongrenin moderatörlüğünü Pınarbaşı Urva Köyü Dernek Başkanı Nihat Kayıkçı yaptı. İstiklal Marşı ve Şehitlere saygı duruşunun ardındn kongre divan başkanı Rıfat Çetin ve Hüsnü Keskin’e mikrofon bırakıldı.

Gelir gider, denetim raporlarının ardından sıra kongreye tekliste halinde katılan Sadettin Şimşirin listesi üyelerin oylarına sunuldu. Üyelerin oyu ile Sadettin Şimşir ve yönetimi 3 yıl görev yapmak üzere Pınarbaşı Dernekler Federasyonu’nun yeni başkan ve yönetimini oluşturdu.



Kongrede eski başkan Tahsin Baki, yaptıkları faaliyetleri değerlendiren bir bilgi sununu yaptı ve gençlerin kesinlikle sivil toplumun içine alınması gerektiğine dikkat çekti. Yeni seçilen başkan Sadettin Şimşir’de, hedeflerinin Pınarbaşı ilçesinin ihtiyacı olan birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurguladı. Şimşir, yeni dönemde gençlik kolları ve kadın kollarını federasyon bünyesinde kurarak, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sadettin Şimşir, kendisine verilen başkanlık görevinin sorumluluğunu bildiklerini, yüklerinin ağır olduğunu herkesin kendilerine destek olmasını istedi ve katılım sağlayıp yanlarında olan bütün dernek başkanlarına, katılımcılara, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye de ayrıca teşekkür etti.