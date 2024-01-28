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Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 47'e çıkarırken, Augsburg 21 puanda kaldı.

Augsburg 52. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle farkı bire indirse de Bayern Münih, 58. dakikada Harry Kane'nin golüyle 3-1 öne geçti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih , 23. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 45+5. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

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