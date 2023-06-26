İSTANBUL- Bayram tatillerinde dinlenmek ve motive olmak herkesin hakkı. Özellikle çalışanların beklediği dokuz gün sürecek uzun soluklu bir tatil olacak. Tatile gidilecek, ailelerle zaman geçirilecek dinlenileceği için genelde sevilen gıdalar tüketilecek. Tüm bu süreçte sağlıklı beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm, porsiyon kontrolüne, hamur işi ve tatlı tüketimine özellikle dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kurban Bayramı’na özel beslenme tavsiyeleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenin yollarını anlattı.

“Kronik hastalığı olanlar kontrollü yemeli”

Fazla kilosu ve kronik hastalığı olanların özellikle dikkatli olması gerektiğini savunan Kürüm, “Tansiyon, kalp-damar hastalığı, diyabet, reflü veya farklı bir kronik hastalığı olan kişilerin küçük porsiyonlarda, az tuzlu veya tuzsuz, yemeğin yanında 1-2 dilim ekmek veya 3-4 kaşık bulgur olacak şekilde kontrollü beslenme alışkanlıklarını kaybetmemeleri sağlık açısından önem taşıyor” dedi.

“Sindirimi zor gıdalar az porsiyonda tüketilmeli”

Kürüm sindirimi kolaylaştıracak ipuçlarını da sıraladı. “İlk ve en önemlisi et ve yağlı hamur işi gibi sindirimi uzun süren gıdaları daha az porsiyonlarda tüketmeye özen gösterilmeli. Sebze ve süt ürünleri genellikle sindirimi daha kolay gıdalardır. Meyveleri ana öğünden 1 saat önce veya 2 saat sonra yemek daha uygun olacaktır. Ayrıca yemek sonrası rezene ve nane gibi bitki çayları tercih edilebilir, filtre edilmiş su içerisine yarım çay kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi atılarak suyun zenginleşmesi sağlanabilir”

“Kalori yakmak için her gün yürüyüş yapılmalı”

Tatile gidenlerin kalori ve porsiyon tercihlerini doğru yapması gerektiğini hatırlatan Orçun Kürüm; “Bayramı büyük şehirlerden uzaklaşıp dinlenebilmek için otelde veya memleketinde tatil yaparak değerlendirenlerin de dikkat etmesi gereken şeyler var. Porsiyon kontrolüne, tatlı, hamur işi tüketimine ve alkol tüketimine dikkat edilmeli. Yasak koymadan her şeyi tatilin doğası gereği tadılabilir fakat tatil dönüşü pişmanlık duymamak için kalori ve porsiyon tercihleri kontrollü yapılmaya devam edilmelidir. Her gün kısa bir süre bile yapılacak aktivite hem fazladan aldığınız kalorileri yakmanıza yarayacaktır hem de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 60 dk yürüyüş veya 30 dk daha yoğun tempolu bir egzersiz yaparak hem kilo kontrolünü sağlamış hem de sindirim sisteminizin tatilde düzenli çalışmasına yardımcı olmuş olursunuz” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ