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İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü

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