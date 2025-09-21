Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı belediyelerde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ciddi boyutlara ulaştığını ifade etmişti.

İstanbul'daki belediyelerin halkın kaynaklarını etkili kullanmadığını belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, usulsüz diploma ve rüşvet iddialarının şehirde derin bir sorun haline geldiğini vurgulamıştı.

Sayın Erdoğan, belediyelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda eksiklikler bulunduğunu belirterek:

"Bazı belediyelerin kaynaklarını şahsi çıkarlarına kullandıklarına dair elimizde çok sayıda belge ve bilgi var. Buralarda dönen yolsuzluklar yargının da gündeminde ve soruşturmalar ilerledikçe gerçekler daha da netleşecek" demişti.

Son dönemde özellikle belediyelerde usulsüz ihaleler, şehir kaynaklarının yanlış kullanımı ve kamu kaynaklarının etkin çalışma yerine kişisel çıkarlar için harcanması gibi konular tartışma yaratıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu durumun en çok zarar verdiği kesimin halk olduğunu ifade ederek:

"Halkımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kamu kaynaklarını kendi menfaatleri için harcayanlar hukuk önünde hesap verecekler" demişti.

Son yıllarda, belediyelere yönelik soruşturmalarda ciddi bulgular elde edildiğini belirten Sayın Cumhurbaşkanımız:

"Bunlar daha buzdağının görünen kısmı. Dosyalar açıldıkça tablo daha net ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefetin bu iddialara sert yanıt verdiğini ancak somut adım atmadığını belirten Sayın Erdoğan:

"Güya şehir halkı için çalışıyorlar ama gerçekte halkın kaynaklarını israf edenlerin yanında duruyorlar. Biz halkın parasını kendi menfaatleri için harcayanların yanında olmayacağz" demişti.

Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını gündeme getiren ve soruşturma yürüten yargı yetkililerinin tehdit edildiğini belirten Sayın Cumhurbaşkanımız,

"Bu soruşturmalar sadece bizim iddialarımızdan ibaret değil. Aynı zamanda belediyelerin kendi içinden gelen itiraflarla da destekleniyor" şeklinde konuşmuştu.

Muhalefetin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız:

"Biz bu konuda duruşumuzu net ortaya koyduk. Rüşvet ve usulsüzlüğe karşı sessiz kalan herkes bu yolsuzlukları onaylıyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Sayın Erdoğan, CHP içindeki tartışmaları ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının parti içindeki çatışmalardan kaynaklandığını da belirterek: "Bunlar tamamen kendi iç hesaplaşmaları. Birbirlerini suçlamaktan geri durmuyorlar. Ancak biz bu çekşişmenin içinde olmayacağz. Bizim amacımız, halkın hakkını korumak ve kamu kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmektir" demişti.

Belediye Başkanlığı kutsal bir görev…

Belediye başkanları usulsüzlüğe ve yolsuzluğa karışmadan görevlerini yapmak üzere seçmenleri tarafından görevlendirilmektedir.

Belediyelerimizin bir çok görevi vardır. Bunlar maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:

1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehir içi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir.

2- Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.

3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.

4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir.

5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.

6- Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.

7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir.

8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro, müze ve sinema salonları açma gibi.

Osmanlılar dönwminde Belediye teşkilatına gelince:

İslam devletlerinde KADI tayin edilen her bölgede şehir hayatını düzenlemek üzere belediye teşkilatları kurulmuştu.

Osmanlılar da; İslam devletlerini örnek almışlar ve belediye teşkilatları kurmuşlardı.

Ancak bu teşkilatlar şu anda mevcut olan sistemden daha değişik bir görünümdeydi.

Şu anda seçimle işbaşına gelen belediye başkanları Osmanlılar döneminde atama ile görevlendiriliyordu.

Osmanlı’da belediye başkanlarının görevleri arasında adli görevler, dini görevler de bulunmaktaydı.

Ancak sosyal görevler daha ağırlıktaydı.

Belediye başkanı olarak atananların görevleri arasında fiyatları tespit etmek ve fiyatları kontrol etmek de vardı.

Esnaf vatandaşların kontrolü ve denetlenmesi de belediye başkanlarının görevleri arasındaydı.

O dönemde belediyeler, belediye hudutları içine girip çıkan gıda maddeleri için belli prensipler koyuyorlardı.

Sağlık hizmetlerinin kontrolünü yapma görevi de belediye başkanlarına aitti.

İşyeri açmak isteyenler belediyeden ruhsat almak zorundaydı.

Yaşı küçük çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek görevi de belediye başkanlarının görevleri arasındaydı.

Belediye Başkanları: Devletçe tespit edilen vergileri toplama görevi ile sarf etme yetkisine de sahiptiler.

Şehir içinde giyilmesi gereken kıyafetleri ayarlama görevini de belediye başkanları üstlenmişlerdi.

Posta iş ve işlemlerini de düzenlemekteydiler.

Önceleri ilk belediye başkanları sadece İstanbul’da görevlendirilmişken, sonraki dönemlerde tüm vilayetlerde de görevlendirilmişlerdi.

Sultan Abdülmecit Han, Osmanlılarda Batılı anlamda İlk belediye teşkilatını kuran padişahtır.

İlk belediye başkanı olarak atanan da Salih Paşa’dır.

Osmanlı döneminde belediye başkanlığı ve bazı belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili bilgi kısaca bundan ibarettir.

Hoşça kalınız.