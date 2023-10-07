Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, araçlarla Gazze Şeridi’ne getirilen ölü ve yaralı askerlerin başında toplanan Filistinlilerin slogan atarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

Öte yandan Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, bir İsrail askeri kışlasına düzenledikleri baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.