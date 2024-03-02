beIN Media Group ile Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Süper Lig'in yayıncısı olmaya devam edecekleri için memnun olduklarını söyledi.

Grup olarak küresel deneyim ve uzmanlıklarıyla kaliteli yayıncılık anlayışını futbolseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Yousef Al-Obaidly, şunları kaydetti:

"Trendyol Süper Ligi'nin tek resmi yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye'de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek, sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultusunda başta teknolojiye yaptığımız yatırımlar olmak üzere son 7 yılda 20 milyar lira yatırım yaparak, sektörde standartları belirledik ve belirlemeyi sürdüreceğiz. Türk futboluna inanıyoruz. Onun en büyük yatırımcısı olarak elde edeceği başarılara eşlik edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlerleyen süreçte Türk futbolunun yükselen bir değer olarak futbol ekosisteminde hak ettiği yeri alacağına inancımız tam. Bu anlaşma, beIN Media Group'un Türkiye'nin önde gelen spor, eğlence ve medya grubu olarak uzun vadeli başarısının ve devam eden hedeflerinin bir başka kanıtıdır."