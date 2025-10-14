İSTANBUL (AA) - Beko, elektrik şebekesi olmadan güneş enerjisiyle çalışabilen buzdolabı ve ısı pompalı bulaşık makinesi ürünleriyle Time dergisinin 'En İyi Buluşlar 2025' (The Best Inventions of 2025) listesine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko, 'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonu doğrultusunda geliştirdiği teknolojilerle uluslararası başarı elde etti.

Time dergisinin açıkladığı En İyi Buluşlar 2025 listesinde, şirketin iki ürünü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında sıralandı.

Şirketin 'Solar Off-Grid Performance' buzdolabı 'Ev Teknolojileri' kategorisinde ana listeye girerken, Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi de 'En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler' listesinde aynı kategoride yer aldı.

Şirket, daha önce de derginin önde gelen istatistik kuruluşlarından 'Statista' işbirliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' listesinde 500 şirket arasında 17. sıraya yerleşti.

Solar Off-Grid Performance Buzdolabı, elektrik şebekesinin sınırlı olduğu bölgelerde güneş enerjisiyle kesintisiz çalışabilen özel sistem barındırıyor.

Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi de ısı pompası sistemini bulaşık makinelerine entegre eden tasarımıyla öne çıkıyor. Geleneksel modellerdeki ısıtma rezistansı yerine hava-su ısı pompası kullanan bu sistem, daha az enerji kullanarak temizlik performansından ödün vermiyor.

Listede dünya genelinden aday gösterilen ürünleri, derginin editörleri, uluslararası muhabirler ve alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendiriyor. Her ürün, orijinallik, işlevsellik, vizyon ve toplumsal etki gibi kriterler üzerinden inceleniyor.

Bu yılın listesinde, enerji verimliliğini artıran, iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojiler öne çıktı.

- 'Daha iyi gelecek inşa etmek üzere çalışıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, sürdürülebilirlik, kalite, müşteri odaklılık ve yenilikçiliği çalışmalarının merkezine koyduklarını belirterek, hem müşteriler hem de gezegen için daha iyi gelecek inşa etmek üzere çalıştıklarını kaydetti.

Aralarında Türkiye, Romanya, İtalya, Güney Afrika ve Pakistan'ın da bulunduğu 10 ülkedeki 28 AR-GE ve Tasarım Merkezi ile ofislerinde 2 bin 300'ü aşkın araştırmacıyla her gün daha iyisini hedefleyerek geleceğin teknolojilerini geliştirdiklerini anlatan Bayız, 'Dünyanın en köklü yayınlarından Time dergisinin, iki ürünümüzü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında göstermesi, Beko mühendisliğinin ulaştığı noktayı ve çevresel ayak izi azaltılmış ürünlerdeki öncülüğümüzü bir kez daha ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

Bayız, hedeflerinin, enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları verimli kullanmaya odaklanan, çevresel etkileri azaltan, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, konforu ve gıda güvenliğini güçlendiren yenilikçi ve dayanıklı ürünleri tüketicilerle buluşturmak olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



'Bu vizyonun örneklerinden Solar Off-Grid Performance buzdolabımız, güneş enerjisi kullanarak enerjiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasını mümkün kılarken, ısı pompalı bulaşık makinemiz çok daha az enerjiyle temizlik performansından ödün vermiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliği odağımızda tutarak, gezegenimiz ve tüketicilerimiz için artı değer yaratan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.'

