2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ilk yarısında iki takım da geçiş oyunu sonrasında geliştirdikleri ataklarla gol aradı. Takımlar, yakaladıkları net pozisyonlarda skoru değiştiremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda tur atlamak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Ukrayna, tüm riskleri aldı. Pozisyonlara giren Doğu Avrupa ekibi, bu sırada savunmasında da açıklar verdi. Takımlar ikinci yarıda da gol sevinci yaşayamayınca maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki ekip de 4 puana ulaştı. Averaj hesabından ikinci olan Belçika adını son 16 turuna yazdırırken, Ukrayna sonuncu olarak elendi.

Belçika, üst üste 3. kez gruptan çıktı

Belçika Milli Takımı, EURO 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de gruptan çıkmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası finallerinde 7. kez mücadele eden Belçika, 5. kez adını üst tura yazdırdı. Tarihinde bir kez ikinciliği, bir kez de üçüncülüğü bulunan Belçika, son 2 turnuvada çeyrek final oynamıştı.

Fransa'nın rakibi oldu

Belçika, son 16 turunda Fransa ile eşleşti.

Adını ikinci olarak üst tura yazdıran Belçika, D Grubu'nun ikincisi Fransa ile rakip oldu. İki takım, 1 Temmuz Pazartesi günü Düsseldorf Arena'da karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Ukrayna, gruplarda veda etti

Tarihinin dördüncü Avrupa Şampiyonası finaline katılan Ukrayna ise üçüncü kez grup aşamasını geçemedi.

Üst üste son 4 turnuvada mücadele eden Ukrayna, 2012 ve 2016'da grup aşamasından öteye geçemezken, 2020'de çeyrek final görmüştü.