HABER: TEVFİK ERK

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin belediye başkan adayları, faaliyetlerine ara vermeden devam ediyorlar. Seçmenlere kendilerini tanıtmaya çalışan belediye başkan adayları broşür, afiş ve sosyal medya hesapları ile seçmenlerine ulaşmaya çalışıyorlar.

Yeniden Refah Partisi Sancaktepe İlçe Başkanlığında düzenlenen kahvaltıya İlçe Başkanı Ekrem Yahya Ateş, Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir, Meclis Üyesi adayları ve bölgenin gazetecileri katıldı.

Sancaktepe’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir : “ Sancaktepe’de yaşayan bir vatandaş olarak daha güzel bir kentte yaşamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. 31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Mehmet Altınöz’e ve Sancaktepe’de partimize ilginin her geçen gün arttığını görmekten memnunum. Bu ilgi sandığa nasıl yansır bilemeyiz. “Ahlaklı belediyecilik” ve “Şehrine sahip çık” temasıyla seçim çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Sancaktepe’de “ Şehrine Sahip Çık, Nesline Sahip Çık” sloganı ile saha çalışmalarına başlayan Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir’in siyasi kariyeri oldukça etkili. Cemil Cebir, Erbakan Vakfı Sancaktepe İlçesi yönetiminde görev aldı. Yeniden Refah Partisi Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Yönetiminde bulunan Cemil Cebir, son bir buçuk yıldır partisinin dış ilişkilerden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yeniden refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın tensipleriyle partisinin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.

Özgeçmiş

1974 Trabzon, Of doğumlu. 3 erkek çocuklu bir ailenin ortanca evladı. Evli ve 15-10-3 yaşlarında 3 kız evlat babası. İlk , Orta ve Lise eğitimini Özel Doğuş Koleji Acıbadem, Kadiköy’de tamamladı (1992). Üniversite Eğitimini Central Missouri State University İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olarak tamamladı.(1994-1999) Çeşitli firmalarda staj gördükten sonra Türkiye’ye dönüş yaptı.(2000) . 23 yıldır İnşaat ve Dış Ticaret sektörlerinde hizmet etmektedir.