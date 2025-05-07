Sinemada telif hakları konusunda kamuoyunu, sektörü ve bu alanda eğitim veren üniversitelerin öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), üniversite öğrencileriyle profesyonellere yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması düzenliyor.

İlki 2019 yılında düzenlenen "Benim Eserim" projesi kapsamında, sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarına dikkati çekmek amacıyla bugüne dek birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları" başlıklı atölyeler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Bu yılki temasıyla toplumda telif hakları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışmada, ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından yapılacak. Ayrıca dereceye giren eser sahipleri sırasıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin lira olmak üzere toplam 22 bin 500 liralık ödülün sahibi olacak.

Adaylar yarışmaya 30 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları ise "www.setem.org.tr" adresinden edinilebilecek.