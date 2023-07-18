İSTANBUL- Benjamin Clementine, sağlık problemleri ve maddi imkansızlıklar içinde sokaklarda başladığı müzik kariyerini 2015 yılında tüm zorluklara rağmen çıkardığı ilk albümü ‘’At Least for Now’’ ile devam ettirdi. Aynı yıl bu albümle hem Mercury ödülü hem de Ivor Novello Ödülleri’nde ‘’Yaşam Boyu Başarı Ödülü’’ne layık görülerek kısa sürede müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline gelen yetenekli sanatçı, 2019 yılında Fransız hükümeti tarafından sanata katkılarından dolayı ‘’Sanat ve Edebiyat Şövalyesi’’ ilan edildi. İngiliz şarkıcı, söz yazarı, şair ve multi-enstrümantalist Benjamin Clementine PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi kapsamında 12 Ağustos akşamı %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak.

İkinci albümü ‘’I Tell A Fly’’ ile başarısını sürdürürken Barbican Centre’da albümün adını taşıyan ‘’Benjamin Clementine: I Tell A Fly’’ adlı performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı aynı zamanda 2019 yılının en popüler filmlerinden olan ‘’Joker’’de kullanılan ‘’London’’ parçasıyla bilinirliğini arttırdı. ‘’Difference’’, ‘’Residue’’, ‘’Delighted’’ gibi 2022’ye damgasını vuran parçaların bulunduğu son albümü ‘’And I Have Been’’ ile sevenleriyle buluşan Benjamin Clementine, Glastonbury, Coachella, Montreux Caz Festivali, Eurosonic Festival ve Reading & Leads gibi büyük festivallerin yanı sıra dünyanın en saygın sahnelerinde performanslar sergileyerek, şiirsel sözleri ve monologlarıyla süslediği besteleriyle müzik dünyasında unutulmayacak bir yer edindi.

‘’Nemesis’’, ‘’Cornerstone’’ ve ‘’London’’ gibi kültleşmiş eserlerinin de bulunduğu repertuvarıyla dinleyicilerini benzersiz bir yolculuğa çıkarmak üzere PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 12 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

HABER: METE YILMAZ