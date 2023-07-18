İSTANBUL- Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali, 11-13 Ağustos tarihleri arasında 4. kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası tiyatro performanslarının yanı sıra panel ve atölye çalışmalarıyla da kapsamlı bir deneyim alanı sunan festival programı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı) ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle takipçileriyle buluşacak.

Odeabank ve Mey|Diageo sponsorluğunda 3dots ve BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi ve özel mekanlarında hayat bulacak festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanat severe kapılarını açacak.

Bergama Tiyatro Festivali her sene üzerinde durduğu Yerelleşme, Sektörleşme, Kültürel Hayatın Erişilebilirliği ve Çocuklar ve Gençler başlıklarının yanında bu sene ağırlığı hissedilecek komedi işleri ile festival katılımcılarına “Neşeli” bir program sunuyor. Bir araya gelmenin, tanışmanın ve yeni hikayeler paylaşmanın önemine dikkat çekmeyi bu sene de sürdürecek olan Bergama Tiyatro Festivali, üzerinde durduğu konular hakkında tartışmalara alan açarak buluşturucu ve etkileşimli bir platform olmasının yanında, bu seneki programıyla bir arada eğlenmenin değerini yeniden hatırlatacak.

Festivalin direktörü Öner Eren Arıkan bu yıl neşeyi odağına alan festivale ilişkin; “2023'ün ilk yarısını yaşadığımız deprem felaketinin üstüne belirsizliklerin ve ekonomik koşulların etkilerinin fazlasıyla hissedildiği yoğun ve üzücü bir şekilde geride bıraktık. Tüm bu zorlukların ve belirsizliklerin arasında, koşulları zorlayarak da olsa buluşmanın önemli olduğuna inandık. Programda ağırlığı hissedilecek komedi işleri ile de bir arada olmanın, keşfetmenin, birlikte eğlenmenin, kahkaha atmanın gücünü yeniden keşfedeceğimiz bir Bergama Tiyatro Festivali olsun istedik." ifadelerini kullandı.

HABER: ERCAN AYDIN