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Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golüne, Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golüne, Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

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