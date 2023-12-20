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Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

Diğer adaylar arasında, Braga'dan Bruma, Newcastle United'dan Joelinton, Arsenal'den Gabriel Jesus, Atletico Madrid'den Alvaro Morata, Young Boys'tan Meschack Elia, Manchester United'dan Brunu Fernandes, Leipzig'den Xavi Simons ve Manchester City'den Erling Haaland'ın golleri bulunuyor.

UEFA'nın aday gösterdiği en iyi goller arasında, Galatasaray 'ın Manchester United'ı konuk ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu'nun skoru 3-3'e getiren ve Tete'nin Kopenhag'a karşı iç sahada attığı goller de yer aldı.

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