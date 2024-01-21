Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Müsabakaya; Çağla Akın, Jovana Brakocevic, Celeste Plak, Wilma Salas, Bahar Toksoy Guidetti, Bengisu Aygün ve Gizem Güreşen (L) ile başlayan Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı; 20-25, 25-21, 20-25, 26-24 ve 15-3’lük set sonuçlarıyla salondan 3-2 galip ayrıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.