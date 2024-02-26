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Müsabakaya; Çağla Akın, Wilma Salas, Jovana Brakocevic, Emily Maglio, Bengisu Aygün, İdil Naz Başcan, ve Gizem Güreşen (L) ile başlayan Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı; 25-17, 25-18 ve 25-9’luk set sonuçlarıyla salondan 3-0 galip ayrıldı.

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