Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.
Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.
Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.
Salon: Pavello Fontajau
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra
Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
1. Periyot: 13-21
Devre: 23-38
3. Periyot: 42-50
5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)
TBF'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş BOA'yı tebrik etti.
TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kadınlar Avrupa Kupası yarı final serisinde rakibini geride bırakarak finale yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Beşiktaş'ın teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, final mücadelesinde başarılar dileriz." denildi.Kaynak: AA