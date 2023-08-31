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Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi

Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi

Antrenmana tedavileri süren Arthur Masuaku ile Daniel Amartey katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Beşiktaş lı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

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