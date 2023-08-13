İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş tarihine ve Türk Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Beşiktaş efsanesi Onursal Başkan Süleyman Seba vefatının 9. yılında anılıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'de Onursal Başkan Süleyman Seba için bir anma mesajı yayımladı.

Siyah beyazlı kulübün yaptığı paylaşımda; Ömrünü vakfettiği Beşiktaşımızın tarihinde müstesna bir yere sahip olan Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba’nın aziz hatırası, her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir.



Kulübümüze ve Türk sporuna; sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde saygıyla minnetle rahmetle anıyorum." ifadeleri kullanıldı.



Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı