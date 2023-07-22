İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, altyapısından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Yusuf Tunaoğlu'nu resmi hesaplarından yaptğı paylaşımla andı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda; "Efsane futbolcularımızdan Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz.

1946 yılında dünyaya gelen Yusuf Tunaoğlu, altyapımızdan A takıma yükselen isimlerden biriydi. Beşiktaş formasıyla iki Türkiye Ligi ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Tunaoğlu, aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra uzun yıllar altyapımızda görev aldı.

2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.



"Yusuf Tunaoğlu’nu Kabri Başında Andık"

Beşiktaş efsanesi Yusuf Tunaoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki düzenlenen törenle kabri başında anıldı.

Törene; İkinci Başkan Engin Baltacı, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Yusuf Tunaoğlu’nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar.

Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 23. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Yusuf Tunaoğlu kimdir?

1946 yılında Aydın'da dünyaya gelen Yusuf Tunaoğlu, henüz 17 yaşındayken 1962-63 sezonunda A takımla maça çıktı. Genç takımla kariyerine başlayan Tunaoğlu ardından profesyonel takıma geçiş yaptı.

Futbol kariyerinin büyük bir bölümünde 1962-1974 arası ve 1975-1976 sezonu Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş kariyerinde 181 maçta 23 gol kaydetti. İki Türkiye Ligi ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçika ekiplerinden Anderlecht'e transfer olmak üzereyken Boğaz'da yaptığı trafik kazası sonrası Anderlecht transferden vazgeçti. Sadece bir sezon (1974-1975) Altay forması giyen Tunaoğlu, İzmir ekibinde 16 maçta görev aldı. Sonraki sezon Beşiktaş'a geri döndü.

Tunaoğlu, altı kez A Milli, üç kez Ümit Milli ve beş kez Genç Milli olmak üzere toplam 14 kez milli takımlarda görev aldı.

21 temmuz 1976 yılındaki Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayla jübilesini yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra, uzun bir dönem Beşiktaş'ın alt yapısında görev aldı.

Futbolculuğunun yanı sıra 1975 tarihli Yılmaz Güney filmi Arkadaş'ta da rol aldı. Ünlü yönetmen ve Beşiktaş taraftarı Zeki Demirkubuz, 2007 yılında verdiği bir röportajda Yusuf Tunaoğlu üstüne bir belgesel film projesi olduğunu söyledi.

Tunaoğlu, 22 Temmuz 2000 tarihinde Kuşadası'nda kaldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.