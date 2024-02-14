Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 28-20 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 42-40 önde tamamladı. Final periyoduna 67-61 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 96-81 galip ayrılarak ING Türkiye Kupası’nda yarı finale adını yazdırdı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Simonovic 15, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2 Egemen Güven
1. Periyot: 28-20
Devre: 42-40
3. Periyot: 67-61Kaynak: AA