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Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 28-20 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 42-40 önde tamamladı. Final periyoduna 67-61 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 96-81 galip ayrılarak ING Türkiye Kupası’nda yarı finale adını yazdırdı.

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