Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Emlakjet Takımımız, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Kyle Allman ile sözleşme imzaladı. Kyle Allman son olarak Darüşşkafa Lassa’da forma giymişti. Allman, teknik ekibimizin uygun görmesi halinde Bahçeşehir Koleji maçının kadrosunda yer alacak." ifadelerine yer verdi.

Kyle Allman kimdir?



2 Eylül 1997 ABD doğumlu olan Kyle Allman, 1.91 metre boyunda ve oyun kurucu olarak görev almaktadır.

California State Üniversitesi’nden mezun olan Kyle Allman, buradaki son senesinde 33 karşılaşmada görev aldı ve 17.5 sayı, 3 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Yunanistan’ın GS Lavrio Aegean Cargo takımında forma giyen başarılı oyun kurucu süre aldığı 20 lig maçında; 11.1 sayı, 2.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2020-2021 sezonunda Litvanya’nın Riga takımında 26 karşılaşmada forma giyen Birleşik Amerikalı oyuncu; 15.7 sayı, 3.7 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla süre aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 karşılaşmada parkede yer alan Allman, 13.8 sayı, 3.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2021-2022 sezonunda Paris Basketball forması giyen başarılı oyuncu, ligde 34 karşılaşmada görev aldı ve 15 sayı, 3.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarını yakaladı.

2022-2023 sezonunda da Paris Basketball forması giyen Kyle Allman, süre aldığı 23 lig maçında; 14.8 sayı, 3.1 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

EuroCup’ta ise 10 karşılaşmada görev alan oyucu 18.7 sayı ortalamasıyla en skorer üçüncü olmayı başardı. Bu karşılaşmalarda aynı zamanda 3.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2023-2024 sezonuna ülkemizde Darüşşafaka Lassa forması giyerek başlayan Kyle Allman, süre aldığı 10 lig maçında; 12.4 sayı, 3.5 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarını yakaladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 karşılaşmada; 14 sayı, 4 ribaund ve 3.8 asist istatistikleriyle oynadı. Kyle Allman, Aralık ayı başında Beşiktaş Emlakjet Takımımız ile sözleşme imzaladı.