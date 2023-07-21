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Son hazırlık maçının ardından Almanya kampının sonuna gelen Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu maçında Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş maçın ardından siyah beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

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Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, maçın ilk yarısında kalede Ersin Destanoğlu'na görev verirken 46'ncı dakikada kaleye Mert Günok geçti. Güneş, maç içerisinde ilk oyuncu değişikliğini 72'nci dakikada yaptı.

Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Jackson Muleka'nın şutu ise çizgiden döndü. Rakip takımın savunması, topu son anda çizgiden çıkardı. Siyah beyazlı oyuncular pozisyona itiraz etse de hakemden gol kararı çıkmadı.

Siyah beyazlıların gollerini 10 ve 21. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi. RC Strasbourg'un golünü ise 25'inci dakikada Sahi kaydetti.

Beşiktaş Almanya kampının 3'üncü hazırlık maçında Untersberg Arena'da karşı karşıya geldiği Fransız ekibi RC Strasbourg 'u Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

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