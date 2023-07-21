İstanbul
Ayşegül Bedir Akosman
Foto: Beşiktaş
Beşiktaş Almanya kampının 3'üncü hazırlık maçında Untersberg Arena'da karşı karşıya geldiği Fransız ekibi RC Strasbourg'u Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Siyah beyazlıların gollerini 10 ve 21. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi. RC Strasbourg'un golünü ise 25'inci dakikada Sahi kaydetti.
Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Jackson Muleka'nın şutu ise çizgiden döndü. Rakip takımın savunması, topu son anda çizgiden çıkardı. Siyah beyazlı oyuncular pozisyona itiraz etse de hakemden gol kararı çıkmadı.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, maçın ilk yarısında kalede Ersin Destanoğlu'na görev verirken 46'ncı dakikada kaleye Mert Günok geçti. Güneş, maç içerisinde ilk oyuncu değişikliğini 72'nci dakikada yaptı.
Güneş'in yaptığı oyuncu değişiklikleri ise şöyle;
72' Salih Uçan çıktı - Demir Ege Tıknaz girdi.
72' Vincent Aboubakar çıktı- Semih Kılıçsoy girdi.
82' Necip Uysal çıktı - Berkay Vardar girdi.
83' Valentin Rosier çıktı - Umut Meraş girdi.
89' Amir Hadziahmetovic çıktı - Kartal Kayra Yılmaz girdi.
89' Gedson Fernandes çıktı - Emrecan Bulut girdi.
89' Omar Colley çıktı - Emrecan Uzunhan girdi.
Şenol Güneş maçın ardından siyah beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.
Son hazırlık maçının ardından Almanya kampının sonuna gelen Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu maçında Tirana ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 21.00'da Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.