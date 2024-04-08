Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yaptığı işbirliği kapsamında hibrit ürün gamında yer alan "ZR-V e:HEV" ve "CR-V e:HEV" model araçlarını BJK futbol takımı oyuncuları ile üst düzey yöneticilerinin kullanımına sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, hibrit SUV ürünleri arasında yer alan "ZR-V e:HEV" ve "CR-V e:HEV" modellerinin teknolojileri ve güvenlik donanımları ile öne çıktıklarını belirterek, işbirlikleri kapsamında yeniledikleri araçların takıma enerji katmasını dilediklerini belirtti.

Honda'nın "2050 yılı sıfır karbon hedefi" kapsamında Türkiye'de satışa çıkardıkları hibrit modellerini Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kullanımına sunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Yamada, ifadelerini kullandı:

"Markamızın gerek sportif kimliği gerekse modellerindeki sportif çizgileri ile örtüşen bu işbirliğinin iki markaya da fayda sağlayacağına inanıyorum. Beşiktaş takımındaki ve taraftarlarındaki ruhun, duruşun Honda markasına duyulan güçlü bağ ile birbirine benzerliği çok doğru bir işbirliğine imza attığımızın göstergelerinden biri oldu."