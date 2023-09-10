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İSTANBUL (AA) - Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, genç oyuncu Zümrüt Karahan ile sözleşme imzaladı. Zümrüt Karahan, son olarak Beykoz Spor Kulübü takımında forma giydi." denildi.

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