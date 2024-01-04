Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında, yarın (5 Ocak) saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Rachid Ghezzal'in ise kamp kadrosuna alındığı açıklandı.



Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin Kasımpaşa maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Alex-Oxlade Chamberlain ile Umut Meraş, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de milli takım kamlarında bulunan Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku kadroya dahil edilmedi.