İSTANBUL (AA) - 5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci Yarı

49. dakikada Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topu çelmeyi başardı.

57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top yan direkten döndü.

61. dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Toure'nin yerden şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

79. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı frikikte arka direkte altıpas içindeki Toure, uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi.

80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne ortasında Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Gianniotis üzerine gelen topu çıkardı.

90+3. dakikada Gueye'nin ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Jota Silva'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu son anda topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken Beşiktaş, 3 yenilgisinin yanı sıra bu sezonki 2. beraberliğini alarak yine puan kaybetti.

Kasımpaşa'yı 5 maçtır yenemiyor

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını 5 maça çıkardı.

Kasımpaşa'yı en son 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda yenen Beşiktaş, geçen sezon sahasında 3-1 kaybettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, 2023-24 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

Cengiz Ünder gollerine devam etti

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 3. golünü kaydetti.

İlk golünü Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta atan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Cerny'nin 5. dakikada kaleye gönderdiği topu arka direkte dar açısına rağmen tamamlayan Cengiz Ünder, Beşiktaş'taki 3. gol sevincini yaşadı.

El Bilal'den 5 dakikalık ara

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, karşılaşmanın 15. dakikasında soyunma odasına gitti.

Bir pozisyonda kasığına top geldiği için oyuna devam edemeyen siyah-beyazlı futbolcu, hakemden izin alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Tecrübeli oyuncunun yokluğunda Beşiktaş yaklaşık 5 dakika 10 kişi mücadele etti.

Abraham kaçırdı Kasımpaşa attı

Beşiktaş'ta Tammy Abraham farkı açma fırsatını değerlendiremedi.

32. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçemeyen Abraham, siyah-beyazlıların 2-0 öne geçme şansını değerlendiremezken sonrasında gelişen atakta Kasımpaşa, Winck'in golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sezon 4 kez penaltı vuruşunda topun başına geçen Abraham, ilk kez meşin yuvarlağı beyaz noktadan filelere gönderemedi.

ikas Eyüpspor, Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's maçlarında penaltı vuruşlarını gole çeviren İngiliz oyuncu, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis'i geçemedi.

Kalesini yine kapatamadı

Bu sezon savunmada yaşadığı sorunları aşamayan Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.

Avrupa'daki eleme maçlarında da Shakhtar Donetsk, St. Patrick's ve Lausanne maçlarında toplam 11 gol yiyen siyah-beyazlılara ligdeki 12. golü Kasımpaşa attı.

Bu sezon sadece 2 maçta rakiplerine gol şansı vermeyen siyah-beyazlılar Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında kalesini kapattı.

Taraftar büyük tepki gösterdi

Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik 'Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?' diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, 'Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar' diye tezahürat yaptı.

'Sergen gelecek hesap verecek' sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, 'Orkun, Sergen'i buraya getir' şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

Sergen Yalçın, daha sonra sahadan tribünün önüne gelerek bir süre bazı taraftarlarla görüştü.

'Son haftalarda eksiklerimiz var'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, 'Maçlar çok kötü başlıyor. Muhakkak ilk 10 dakikada gol yiyoruz ve maça dönüyoruz. Biraz daha yakın oynamaya başlıyoruz. Kaleciye teşekkür etmek lazım. Bizi bu maçta o tuttu. Son haftalarda eksiklerimiz var. Kadromuz çok zengin değil. Beşiktaş kalitesini gösteriyor. Çalım atan, top tutan, pas veren oyuncuları var. 1 puan aldık. Puan, puandır.' diye konuştu.

Beşiktaş'ın durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Arveladze, 'Beşiktaş iyi ve geçmişiyle taraftarıyla hocalarıyla oyuncularıyla zengin kulüp. Herkes Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun üstünden 25 sene geçmiş gibi konuşuyor. Başkası şampiyon olmasın mı? En son 4 sene önce şampiyon oldu, 3 kupa aldı. Ondan önce Şenol hoca zamanı üst üste şampiyon oldu. Biz sadece birinciyi seviyoruz. Barcelona, Real Madrid bazen şampiyon olamıyor, Beşiktaş ne yapsın?' değerlendirmesinde bulundu.





Muhabir: Metin Arslancan,Mücahit Hüseyin Eroğul