Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için Braga kulübüne 1 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transfer hükmünün devreye gireceği ve Braga'ya bonservis bedeli olarak 11 milyon avro ödeme yapılacağı bildirildi.

Al-Musrati sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.