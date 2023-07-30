İstanbul

Haber: Beyza Betül Cihan

Beşiktaş futbol takımı, transfer dönemindeki aktif hamlelerine devam ediyor. Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey'in ardından bir transfer daha gerçekleştiren Siyah-beyazlı kulüp, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milan formasıyla önemli performanslar sergileyen ve Hırvatistan Milli Takımı'nda da başarılı maçlara imza atan Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'a yola çıktı.

Bu transferin taraftarlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı görülüyor. Beşiktaş taraftarları, Ante Rebic'in Siyah-beyazlı formayla sahada göstereceği performansla takıma büyük bir destek sunmaya hazırlanıyorlar.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ve yerel ligdeki mücadelesine güçlü bir kadro ve yüksek motivasyonla devam ederken, Rebic gibi tecrübeli ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katmanın verdiği heyecan ve umut, tüm kulüp ve taraftarlarına büyük bir enerji veriyor.

Ante Rebic'i taşıyan uçağın yaşadığı rötar sebebi ile saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Özel Havacılık'a inişi gerçekleşecek.