İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise pas ve 5’e 2 çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.





Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarını, yarın (16 Ağustos) saat 19.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek. Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de takımla ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla Neftçi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.