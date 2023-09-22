İstanbul

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Görev aldığı dönemlerde Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, siyah-beyazlı takımın D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç yenilmeyerek Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamıştı. Vikingur Gota ekibini 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Beşiktaş'ın 8 maçlık yenilmezlik serisi Porto'ya 3-1 mağlup olarak sonlanmıştı.

En uzun süreli galibiyet serisini de bu sezon Güneş yönetiminde yakaladı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini de Güneş yönetiminde yakaladı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin elemelerindeki 6 maçı kazanarak bu rekoru Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde yakaladı.

Beşiktaş'ın başında en çok maça çıkan teknik direktör rekorunu da geliştiriyor

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını da bu sezon geliştirmeye devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in teknik direktörlüğünde 45 maça çıkarken rakiplerine 22 kez üstünlük sağladı. 13 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Güneş dönemindeki 10 karşılaşma rakiplerine mağlup oldu.

Güneş, takıma daha önce de tarihi başarılar getirmişti

Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 2015-2019 yılları arasında da Avrupa'da tarihi başarılara imza atmıştı.

2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Beşiktaş, Güneş'in yönetiminde Türk futbol tarihine geçen sonuçlara imza atmıştı.

Söz konusu sezonda grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip olmuştu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

Beşiktaş'ı çeyrek finale taşıyan ilk yerli teknik adam Güneş

Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda çeyrek final oynayan Beşiktaş, bir yerli teknik adam yönetiminde bu seviyeye gelmeyi de Güneş ile başardı.

Tarihinde daha önce iki kez çeyrek finali yakalayan siyah-beyazlı ekip, bunları yabancı çalıştırıcılar yönetiminde gerçekleştirmişti. 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş, Sırp teknik adam Milos Milutinovic ile çeyrek finale kadar yükselmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 sezonunda yine UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmeyi başarmıştı.

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

Aynı dönemde Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu.

Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

AA