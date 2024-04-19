Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı ekibin gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ile 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 51'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra kaybederek 12. yenilgisini yaşayan başkent temsilcisi ise 37 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra kazandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle 5 müsabaka sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Muçi'den üçüncü gol

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu, ligde İstanbulspor ve Bitexen Antalyaspor ile oynanan maçlarda da birer gol kaydetmişti.

Muleka, ligde 159 gün sonra golle tanıştı

Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

5 Kasım 2023'te Antalyaspor ve 12 Kasım 2023'te RAMS Başakşehir ile yapılan maçlarda birer gol atan Muleka, uzun süren gol sessizliğini bozdu. Demokratik Kongolu futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırarak 159 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Serdar Topraktepe ile 3. galibiyet

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı dördüncü karşılaşmada üçüncü galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde oynadığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 2-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Svensson, Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, MKE Ankaragücü karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde 4. kez sarı kartla cezalandırılan Norveçli sağ bek, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Serkan Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Sakatlığı bulunmasına rağmen sol bek yokluğu nedeniyle fedakarlık göstererek forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 44. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Serkan Emrecan'ın yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

Tayyip Talha, yaklaşık 3 ay sonra ilk kez forma şansı buldu. 24 yaşındaki stoper, son olarak 20 Ocak'ta Pendikspor ile oynanan mücadelede görev yapmıştı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında üstünlüğünü korudu

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında 22 yıllık iç saha yenilmezliğini sürdürdü.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son yenilgisini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra seyircisi önünde oynadığı 17 maçı da kaybetmedi. Bu 17 müsabakanın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.