Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

8 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Santos, derbi öncesi bazı oyuncuları yedeğe çekebilir

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ceza sınırında bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle İstanbulspor maçında ilk 11'de değişikliğe gidebilir.

Portekizli çalıştırıcının, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Tüpraş Stadı'nda oynayacakları derbiyi düşünerek bazı oyuncuları yedeğe çekmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer alamayacak.

Üç maçtır yenilmiyor ve gol yemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı.

Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.