Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde yarın İsviçre ekibi Lugano ile yapacakları maç öncesi Letzigrund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ne olursa olsun, iddiamız da olmasa bütün amacımız maçı kazanmak." diyen Çalımbay, "Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz, başka durumlar da olabilir. Ancak ne olursa olsun buraya kazanmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, burada alabilecekleri bir galibiyetin oynayacakları diğer karşılaşmalar için moral olabileceğini belirtti.

Gençlere de kadroda şans vereceklerini belirten Çalımbay, "Ben de Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş birisiyim. Onun için iyi olan arkadaşlarımızı Sakaryaspor maçında oynattık. Bundan sonra da oynatacağız, kalan maçlarımızda da yüzde 90 kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz 5 tane kadro dışı arkadaşımız var, sakatlarımız da var. O yüzden her zaman onlara (gençlere) ihtiyacımız olacak. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz. Onlardan her türlü şekilde yararlanacağız. Yarın 11'de olur, sonradan oyuna girerler önemli değil ancak mutlaka yararlanacağız." diye konuştu.

Çalımbay, devre arasını şu anda konuşmanın erken olduğunu vurgularken, teknik direktör olarak hangi transferin ve hangi mevkilere oyuncunun alınması gerektiğini dile getirdiğini de kaydetti.

"Önümüzde 3 tane maçımız var. O maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." diyen Çalımbay, bu 3 maçı kazanmanın transferden daha önemli olduğunun altını çizdi.

Çalımbay, göreve gelmelerinin ardından oyuncularla sürekli diyalog içerisinde olduklarının altını çizerken, ardından üst üste alınan iki galibiyetin ardından futbolcuların morallerinin daha iyi olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, devre arasını iyi değerlendirmelerinin lige başlamalarını da olumlu etkileyeceğine de işaret etti.

Takımdan 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasının yönetimin kararı olduğunu belirten Çalımbay, bu karara saygı duyulması gerektiğini de vurguladı.

Çalımbay, "(Halil Umut Meler'e yönelik saldırı) Bu hakikaten iğrenç ve olmaması gereken bir şey. Hele hele üst düzey başkan seviyesindeki birinin yapmaması gereken bir davranış. Bunu gördüğümde çok üzüldüm. Hele hele yerdeyken kafasına vurmak, tekme atmak... Futbolda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik var. Hepsini de yaşıyoruz. Antrenörler de futbolcular da bunu yaşıyor. Oyun bu, yenildiğinizde bunu hazmedeceksiniz. Başkan statüsündeki arkadaşımızın da orada daha yapıcı olması gerekiyor. Bu olayların çıkması kötü bir şey. İnşallah bundan sonra bir daha yaşanmaz." diye konuştu.