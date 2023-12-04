Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Buraya gelirken amacımız üç puandı ancak geriden gelip beraberliği yakalamak ve bir puan almak iyiydi." dedi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü müsabakasının göreve geldikten sonra üçüncü maçları olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü deplasmanının her zaman zor geçtiğini belirten Çalımbay, "Atmosfer mükemmeldi. Tam bir lig maçı oynandı. Biz hem ilk yarı hem de ikinci yarı iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı daha çok pozisyon bulduk. Bazen kendi kalemizde sıkıntılar da yaşadık. Deplasmanda alınan bir puan iyidir. Buraya gelirken amacımız üç puandı ancak geriden gelip beraberliği yakalamak ve bir puan almak iyiydi." diye konuştu.

Çalımbay, gelecek hafta sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının anımsatılması ve sakatlıklardan dolayı nasıl bir kadroyla çıkacaklarının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Beşiktaş'a gelirken bu zorluklarını biliyordum. Ancak antrenörlük hayatımda da futbolculuk hayatımda da böyle sakat olan oyuncu kadrosu görmedim. Şu anda bile 10 oyuncumuz sakat. Bir de kritik oyuncularımız sakat. Onlar olsa bugünkü maç bile daha değişik şekilde bitebilirdi. Ancak yapacak bir şey yok. Derbiler üç ihtimalli. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Önümüzde bir hedef var. Kendi sahamızda, taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız sakat olmasa bizim hiçbir sıkıntımız yok. Sakatlıklar düzelirse sıkıntı olmaz. Eğer doktor arkadaşlar bu maç için bize 1-2 oyuncu verirlerse o zaman derbi bambaşka bir maç olur. Ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapacağız. Puana ihtiyacımız var. 11 puan fark var bunu 8'e indirmeye çalışacağız."

"Transfer zamanı geldiğinde mutlaka transfer yapılacak"

Çalımbay, transfer listesinin hazır olup olmadığıyla ilgili soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Ben o işlere hiç girmedim. Başkan gelecek, seçilecek. Onunla oturmadan, konuşmadan bir şey diyemem. Afrika Kupası bizim için handikap olacak. Oraya en az 6-7 oyuncumuz kesin gidecek. Onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor. Transfer zamanı geldiğinde mutlaka transfer yapılacak."

Bu arada, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarların, Eryaman Stadı'ndan ayrılmadan önce maçı izledikleri tribündeki koltukların bir kısmını yaktığı görüldü.

Tribünde yanan koltuklar, stat görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.