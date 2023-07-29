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Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "KF Tirana-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan biletler satışa sunulmuştur. Taraftarlarımız; S101-S102-S103 ve S104 bloklarından bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 15 Euro’dur." ifadelerine yer verdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında, 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Air Albania Arena’da KF Tirana ile karşılaşacak.

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