İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında, 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Air Albania Arena’da KF Tirana ile karşılaşacak.

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Siyah beyazlı kulüpten merakla beklenen maç biletleri hakkında açıklama geldi. 

Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "KF Tirana-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan biletler satışa sunulmuştur. Taraftarlarımız; S101-S102-S103 ve S104 bloklarından bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 15 Euro’dur." ifadelerine yer verdi. 

Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı Dolmabahçe'deki ilk maçta 3-1 geçmeyi başarmıştı. 

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