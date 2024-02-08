Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Dk. 30 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 ve 88 Muleka (Beşiktaş)

İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Antalyasporlu taraftarlar da tribüne "Bazı acılar dilsizdir." yazan dev bir pankart açtı.

Karşılaşma öncesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler unutulmadı.

Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş , Corendon Airlines Park'ta karşılaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.