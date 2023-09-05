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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

İngiltere'nin Manchester United takımından kadroya dahil edilen Eric Bailly ve Corendon Alanyaspor'dan transferi gerçekleştirilen Tayfur Bingöl, kadroda yer aldı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin sponsoru KFC oldu

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin sponsoru KFC oldu

D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş 'ın 25 kişilik kadrosu belli oldu.

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