Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta da 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ta iki değişiklik

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İrlanda deplasmanındaki ilk karşılaşmada hücumda şans verdiği Joao Mario ile Ernest Muçi'yi kulübeye çekerken; bu oyuncuların yerine Keny Arroyo ve Milot Rashica görev yaptı.

Norveçli teknik adam, St. Patrick's karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Tribünlerden Filistin'e destek

Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı.

Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.

İki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu

Beşiktaşlı yöneticilerle İrlanda ekibi St. Patrick's Kulübünün yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Hristo Zapryanov ile St. Patrick's Genel Sekreteri Anthony Delaney ve Sportif Direktör Ger O'Brien'i yemekte ağırladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Zapryanov ile Delaney'e günün anısına kulübün simgesi kartal heykeli ve Beşiktaş forması takdim etti.

St. Patrick's ilk 11'i

İrlanda temsilcisi St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty.

İlk yarı

2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.

St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Emirhan Topçu'nun ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına yaptığı ortada Rafa Silva, meşin yuvarlağı tek dokunuşla Abraham'a bıraktı. Oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Joao Mario, çaprazdan altıpasa girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

80. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından Muçi'nin çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Beşiktaş, Lausanne ile karşılaşacak

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.

İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

Beşiktaş, Lausanne'ın rakibi olacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.