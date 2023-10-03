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Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını İsrail Futbol Federasyonundan Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.

D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında 5 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı ise İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.

Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre TSİ 22.00'de Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak.

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