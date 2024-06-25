Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon forma sıyla ilgili, " Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadı'nda yürüyüş yaptı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.