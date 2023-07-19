İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, 2023–24 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu’nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineler, genel satışa sunuldu.



Kombine satış işlemleri; passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi’nde yapılacaktır.



Kombine satışlarıyla ilgili detaylı bilgiler ise şöyle:



Kombine alımında Passolig kullanım süremin hangi tarihe kadar geçerli olması gerekir?



Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım sürenizin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.



Yenileme dönemini kaçırdım, Parapuan kullanarak kombine alabilir miyim?



Hayır... Parapuan sadece kombine yenilemelerinde kullanılabilir.



VIP Tribünü kombinemi nereden satın alabilirim?



VIP tribününden kombine almak isteyen taraftarlar sadece Beşiktaş Stadyumu’nda bulunan Kombine Satış Ofisi’nden satın alma işlemini gerçekleştirebilirler.



Kombine alımında taksit avantajı sağlanıyor mu?



Evet... Taraftarlar; passo.com.tr ile Passo mobilden yapabilecekleri gibi Beşiktaş Stadyumu’nda bulunan Kombine Satış Ofisi’nden de taksitli satın alma işlemlerini yapabilirler.



Hangi banka kredi kartlarına kaç taksit yapılıyor?



passo.com.tr, Passo mobil ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi’nden taksitli kombine alımlarında;



World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına



“3 taksit” için %5,9,

“5 taksit” için %7,9,

“9 taksit” için %9,9

“12 taksit” için %11,9 vade farkı uygulanacaktır.



passo.com.tr ve Passo mobil uygulamaya özel;



Akbank kredi kartlarında tüm sektörlerde 2-9 taksit aralığındaki işlemlerde ilave +3 taksit

World Kart kredi kartlarında tüm sektörlerde 2-9 taksit aralığındaki işlemlerde +3 taksit

İş Bankası kredi kartlarında tüm sektörlerde 2-6 taksit aralığındaki işlemlerde +2 taksit uygulanacaktır.



Divan ve Kongre Üyelerine kadın ve öğrenci taraftarlara özel indirim



Divan ve Kongre Üyeleri, kadın ve öğrenci taraftarlar değişen oranlarda indirim avantajlarından faydalanarak kombine satın alabilirler.



Divan Kurulu Üyeleri %30, Kongre Üyeleri ise %10 indirim avantajı ile sadece VIP bölümde geçerli kombine satın alım işlemlerini yapabileceklerdir.



Kadın taraftarlar için tüm bloklarda geçerli %20, öğrenci taraftarlar için Güney Üst Tribünü 422. blokta geçerli %40 indirim uygulanmaktadır.



Divan Kurulu Üyesiyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?



Divan Kurulu Üyeleri, VIP bölümden %30 indirimden yararlanmak isterlerse kombinelerini Beşiktaş Stadyumu’nda bulunan Kombine Satış Ofisi’nden satın alabilirler.



Kongre Üyesiyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?



Kongre Üyeleri, VIP bölümden %10 indirimden yararlanmak isterlerse kombinelerini Beşiktaş Stadyumu’nda bulunan Kombine Satış Ofisi’nden satın alabilirler.



Kadın taraftarım, indirimli kombine satın alabilir miyim?



Kadın taraftarlara, kendileri adına diledikleri kategoriden %20 indirimli kombinelerini Beşiktaş Stadyumu’nda bulunan Kombine Satış Ofisi’nden satın alabilirler.



Kadın taraftarların sezon içinde kombinelerini 3 maç geçerli başkasının Passolig kartına transfer hakları bulunmaktadır.



Öğrenciyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?



Öğrenci taraftarlar, sadece Güney Kale Arkası 422. bloktan indirimli kombine satın alabilirler. İndirimli kombine satışları sadece Beşiktaş Stadyumu’nda bulunan Kombine Satış Ofisi’nde yapılmaktadır. Öğrenci indirimi %40’tır.



Öğrenci taraftarların sezon içinde kombinelerini 3 maç geçerli başkasının Passolig kartına transfer hakları bulunmaktadır.



Kombinem var, ayrıca arkadaşımın kombinesini devir alabilir miyim?



Hayır... Her taraftar kendi adına kayıtlı bir (1) adet kombineye sahip olabilir.



Kombinenin maçlık transferinde kısıtlama olacak mı?



Evet... Doğu Üst ve Kuzey Üst bloklarından kombinesi olan taraftarların sezon içerisinde 3 maç ile sınırlı transfer hakları bulunmaktadır.



Diğer kategorilerden kombinesi olan taraftarların sezon içerisinde 6 maç ile sınırlı transfer hakları bulunmaktadır.



Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına gelemeyecek kombine sahipleri kombinelerini maçlık olarak kulübe devredebilecektir. Kulübe devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47’lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılmaktadır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.



Transfer hakkım doldu, bir sonraki maça gidemiyorum, kombinem ne olacak?



Transfer hakkı dolan ve bir sonraki maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini maçlık olarak kulübe devredebileceklerdir. Kulübe devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47’lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılmaktadır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.



Kombine satışları ne zaman sona erecek?



Kombine satışları için son tarih belirlenmemiştir.



2022-2023 sezonunda biriken Parapuanlarımı kombine alımında kullanabilir miyim?



Hayır... 2022-2023 sezonunda biriken Parapuanlar, sadece kombine yenileme döneminde indirim avantajı sağlamaktaydı. Bu puanlar, 2023-2024 sezonu kombine satışlarında geçerli değildir.



2024-2025 sezonu için kombine yenileme hakkım olacak mı?



Kombine sahipleri, 2023-2024 sezonu içerisinde gidemeyecekleri her bir maç için kombinelerini kulübe devredebilirler.



Kombine sahipleri, 2023-2024 sezonu içerisinde kombinelerini bir başkasına transfer etme hakkı kadar devredebilirler.



Kombine sahiplerinin 2023-24 sezonu içerisinde kombinelerini kulübe ya da bir başkasına devretmeden maça gelmeme hakkı beştir.



Kombinesini kulübe ya da başkasına devretmeden beşten fazla maça gelmemiş kombine sahiplerinin 2024-2025 sezonu için kombine yenileme hakkı olmayacaktır.



Kombinemle UEFA Konferans Ligi maçlarına izleyebilir miyim?



UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak 2. Ön Eleme, 3. Ön Eleme ve Play-Off karşılaşmaları ile grup müsabakalarında kombineler geçerlidir.



Kombine Ofisi Çalışma Saatleri:



Hafta içi: 10.00-20.00 (Pazartesi - Cumartesi)

Pazar: 11.00-19.00



Kombine Fiyatları:



VIP 100: 95.000TL

VIP 101-126: 85.000 TL

1. Kategori: 35.500 TL

102-125 Blok: 32.500 TL

2. Kategori: 29.500 TL

3. Kategori: 25.500 TL

4. Kategori: 23.500 TL

5. Kategori: 21.000 TL

6. Kategori: 18.500 TL

415-416 Blok: 12.500 TL

414-417 Blok: 10.500 TL

413-418 Blok: 8.500 TL

7. Kategori: 6.000 TL

8. Kategori: 5.500 TL

Kuzey Üst: 4.500 TL

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